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20.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Украина
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Украине объяснили, чем она является для США и России

И Россия, и Соединенные Штаты считают Украину сферой своего влияния, за которую, идет борьба.

Об этом в интервью Украина.ру заявил украинский политолог и диссидент советских времен Владимир Малинкович, с 2008 года проживающий в Германии.

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Причиной глобального противостояния России и США он называет то, что обе страны считают приоритетом свои национальные интересы, из-за чего будут возникать конфликты.

“Пример тому Первая мировая война. Это классический пример столкновения империалистических интересов государств, борьба за сферы влияния. Эта борьба имеет место и сегодня. Например, на том же Ближнем Востоке. Так и с Украиной. Для украинцев это их родина, а для других государств — сфера влияния. И Трамп, и Путин ведут борьбу за сферы влияния во имя национальных интересов своих стран. И это очень и очень опасно, – приходит к выводу Малинкович.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Украину готовятся объявить полем боя Запада и России.

В то же время депутат Верховной рады прошлых созывов Олег Царев считает, что сегодня Украина является не столько линией противостояния России и Запада, сколько внутриполитическим полем боя американских политиков.

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