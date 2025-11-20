«Украине осталось надеяться только на чудо, которого уже не будет» – полковник СБУ

Отступающие подразделения ВСУ не могут оторваться от преследующей их российской армии, чтобы подготовить новые рубежи обороны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, ВСУ не удается оторваться от наступающей группировки «Восток» в целях закрепления, восстановления обороны, так как они не снижают темп и атакуют на плечах наших отступающих войск.

Угроза данной ситуации для наших союзников в том, что оперативные резервы далеко, а это необходимо делать немедленно. Если перебросить на этот участок снятые войска с Южного фронта, тогда группировка Днепр начнет активные продвижения уже на этом участке.

И уже там возникнет кризис для наших корпусов, так как целью этого маневра – 100% будет перерезание единственной еще оставшейся дороги до Гуляй-Поля западного фланга.

Таким образом, стратегия качели, которую командование ВС РФ запланировала еще два года назад, начала давать результаты», – сказал Стариков.

«Поэтому здесь решение должно быть только то, которое диктует военная необходимость, а не политическая целесообразность.

Необходимо чем-то жертвовать на стратегическом уровне, чтобы суметь подготовить оборону и остановить наступление противника. Если ничего не предпринимать, ситуация начнёт ухудшаться – сначала в арифметической, а затем и в геометрической прогрессии.

Выбор невелик, всего два варианта – потерять немного, но сохранить оставшееся, или потерять всё, не делая ничего, и надеяться на чудо.

И надежды на то, что заграница нам поможет, нет. Все страны мира думают прежде всего о своих национальных интересах, а не о далеких партнерах», – подытожил он.

