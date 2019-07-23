23.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина
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Украине осталось полгода, если не зачистим вражьи СМИ – философ майдана

Закрывать неугодные телеканалы – нормальная практика государства, находящегося в состоянии войны.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил активно поддержавший майдан украинский философ и националист Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждое государство имеет право себя защищать, во время войны государство должно защищать себя от пропаганды врага, точка. Вы считаете иначе?» – риторически спросил гость студии.

«Мне кажется, мы о разных вещах говорим», – отметила ведущая.

«Как это «о разных»? У вас как минимум два канала 24 часа в сутки 7 дней в неделю («112» и «NewsOne» – ред.) ведут пропаганду врага, а вы говорите «мы о разных вещах», а вы о каких? Я – о защите Украины!» – выпалил Дацюк.

«Ну, они же не подействовали», – возразила модератор канала.

«То есть, на 12 процентов (за партию Медведчука – ред.) подействовали, так, постойте, ещё ж не вечер! Давайте посчитаем: 12 процентов «Оппозиционная платформа», 3 процента Шария, 3 процента «Оппоблок» – сколько уже получается? Всё всегда везде было, но у вас есть позиция – либо это стимулировать, либо это блокировать. Ну, функция государства такая, оно должно себя защищать. Если оно себя не защищает, оно прекращает своё существование.

Поймите, вы можете либо позволять врагу у вас тут резвиться, но тогда вы войну проиграли, и фактически Украина тогда в ситуации распада. То есть, сейчас Украина в ситуации капитуляции и распада. Если мы не остановим эти процессы, уже буквально через полгода уже будет поздно. У нас не осталось даже года уже», – тревожится философ.

«Настроение общества зависит от тех средств массовой информации, которые берут ту или другую установку. Выключите телеканал «112» и «NewsOne», и у вас через три месяца будут другие настроения. Это всё вещи, которые поддаются влиянию», – уверяет Сергей Дацюк.

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