Украине остался один шаг до самых нищих стран мира – Институт экономики

07.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Для украинского государства оказались роковыми надежды на чудодейственную силу рыночной экономики.

Об этом в статье, опубликованной киевским еженедельником «Зеркало недели», пишет доктор экономических наук, заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин.

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По его словам, в начале 1990-х годов людям «насаждали вульгарное представление о том, что рынок уже сам по себе является чудом, автоматически расставляющим все по местам наилучшим для всех образом».

«Подобные идеи, помноженные на наше собственное невежество вкупе с отсутствием внешней поддержки, оказались роковыми. Украина до сих пор не может вернуться к объемам производства 1990 г., когда на Майдане впервые появились палатки. Наш сегодняшний ВВП меньше показателей того года на 36%. В фиксированных долларовых ценах 2010 г. отечественный ВВП снизился за это время с 205,6 млрд долл. до 127,3 млрд (2017 г.). Причем за все годы «реформ» он до исходного уровня так никогда и не поднимался», – пишет Кораблин.

Он напоминает, что в в 1990-м ВВП Китая в долларовых ценах составлял 829,6 миллиарда долларов, превышая украинский всего в четыре раза, хотя численность китайской рабочей силы была больше украинской в 26 раз.

«Наша производительность, таким образом, превышала китайскую в 6,5 раза. Сегодня она меньше китайской вдвое», – уточняет экономист.

Относительно текущих долларовых цен, продолжает автор, ВВП Украины на душу населения в 1990 году был больше китайского почти впятеро, а в 2018-м проигрывал ему уже втрое.

«Вообще по этому показателю, считающемуся своеобразным индикатором национального благосостояния, мы умудрились скатиться не только до статуса беднейших в Европе. В классификации Всемирного банка Украина опустилась из топ-подгруппы стран со средними доходами в нижнюю подгруппу. Еще одно такое движение, и мы окажемся в экономической компании самых нищих стран мира. На таком фоне в закулисье Европы наше государство так, увы, и называют — failed, хотя никто не отказывает ему в рыночном статусе», – резюмирует Кораблин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские экономисты признали, что шансов на восстановление Украины уже нет.

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