Украине отводят 10 лет на ликвидацию кириллического алфавита

15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Пока Украина продолжает находиться в информационном кириллическом поле, все русское будет здесь своим и понятным.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил украинский языковед и музыкальный критик Юрий Зеленый, отвечая на вопрос, как перевести украинский язык на латиницу, чтобы “уйти от “русского мира”.

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“Дети усвоят ее со школьной программой. В переходном периоде, который продлится не более 10 лет, параллельно будут функционировать две азбуки. А потом кириллица естественно отомрет. Это показывает пример Сербии. Сейчас там молодое поколение и бизнес держатся латиницы, а кириллицу поддерживают только официальные издания”, – сказал Зеленый.

При этом он призывает не бояться, что люди не смогут читать в первоисточниках украинских классиков, который пользовались различными алфавитами, а сейчас их произведения читают “в современном транслите”.

“Истинно наши письмена были, их насчитывают около 10. Но у нас писали на коре. А дерево, как сгорело, то сгнило. Расшифровать нашу древнюю систему письменности невозможно, а держаться за кириллицу нет оснований. Пока находимся в информационном кириллическом поле, все русское и дальше будет для нас своим и понятным. Словацкий язык на слух близок к западным говорам украинского языка. Но мы почему-то интересуемся жизнью Раши, а не Словакии. Потому что их письмо воспринимается как иностранное, ибо оно – латиницей”, – возмутился эксперт.

Также у него поинтересовались, как долго он сам пользуется латиницей.

“Всю жизнь. Мне повезло, что папа был оккупантом Чехословакии. С малых лет я несколько раз в год пересекал границу и въезжал из одного мира в другой. Другие надписи, культура, лучшие дороги. Все спокойнее, меньше и уютнее. В Украину вернулся 13-летним”, – добавил Зеленый.