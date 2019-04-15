Выборы
//exit;
15.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Образование, Политика, Украина
Просмотров:

Украине отводят 10 лет на ликвидацию кириллического алфавита

Пока Украина продолжает находиться в информационном кириллическом поле, все русское будет здесь своим и понятным.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил украинский языковед и музыкальный критик Юрий Зеленый, отвечая на вопрос, как перевести украинский язык на латиницу, чтобы “уйти от “русского мира”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Дети усвоят ее со школьной программой. В переходном периоде, который продлится не более 10 лет, параллельно будут функционировать две азбуки. А потом кириллица  естественно отомрет. Это показывает пример Сербии. Сейчас там молодое поколение и бизнес держатся латиницы, а кириллицу поддерживают только официальные издания”, – сказал Зеленый.

При этом он призывает не бояться, что люди не смогут читать в первоисточниках украинских классиков, который пользовались различными алфавитами, а сейчас их произведения читают “в современном транслите”.

“Истинно наши письмена были, их насчитывают около 10. Но у нас писали на коре. А дерево, как сгорело, то сгнило. Расшифровать нашу древнюю систему письменности невозможно, а держаться за кириллицу нет оснований. Пока находимся в информационном кириллическом поле, все русское и дальше будет для нас своим и понятным. Словацкий язык на слух близок к западным говорам украинского языка. Но мы почему-то интересуемся жизнью Раши, а не Словакии. Потому что их письмо воспринимается как иностранное, ибо оно – латиницей”, – возмутился эксперт.

Также у него поинтересовались, как долго он сам пользуется латиницей.

“Всю жизнь. Мне повезло, что папа был оккупантом Чехословакии. С малых лет я несколько раз в год пересекал границу и въезжал из одного мира в другой. Другие надписи, культура, лучшие дороги. Все спокойнее, меньше и уютнее. В Украину вернулся 13-летним”, – добавил Зеленый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть