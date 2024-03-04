Украине отводят два года до необратимых демографических процессов

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Если конфликт продлится еще пару лет, то многие граждане Украины решат получить гражданство стран, в которых они находятся.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения демографической, у нас осталось два года. Сейчас социология показывает, что уже не 75, а около 60% украинцев еще планируют вернуться в страну, из тех, что выехали. 40 уже нет. Это социология, которую управление по делам беженцев ООН проводило недавно», – сказал эксперт.

«Во многих странах, в той же Германии, если ты 5 лет проживаешь на территории этой страны, ты имеешь право на гражданство. Еще два года, и люди будут выбирать уже гражданство. Вернутся ли? Я думаю, что через два года количество желающих вернуться будет процентов 30, это если война остановится. Мы потеряем полностью этих людей и из-за уровня жизни, и из-за ситуации в стране, и из-за денег, и из-за отношения. У нас с точки зрения демографии осталось два года, потом потери будут необратимы», – заявил Бортник