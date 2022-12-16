«Украине помогут только собственные «Шахеды» – украинский авиационный эксперт

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Россия развернула черные схемы поставок радиоэлектронных комплектующих, что позволяет ей производить не только ракеты, но и собственные ударные дроны, радиолокационную технику и технику связи.

Об этом в эфире Youtube-канала «Обозреватель ТВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Иран массово выпускает «Зольфагар» с дальностью 700 километров. Там псевдодвухступенчатая ракета и разгонный блок. Она имеет немного более сложную электронику, а Иран в условиях санкций навряд ли может массово выпускать. Единственное, что поставки комплектующих может быть из России, потому что они создали огромную сеть черных и серых поставщиков радиоэлектронных компонентов. Последнюю неделю почти каждый день сообщения о том, что раскрывают новые и новые схемы поставок радиоэлектронных комплектующих. Но это не только для ракет. Это для боевой техники, для беспилотников, для радиолокационной техники, для техники связи», – заявил Романенко.

Он отметил, что необходимо как-то влиять и раскрывать обходные пути поставок необходимых комплектующих, чтобы максимально сократить производство дронов в России.

«Главное сейчас застопорить, максимально сократить производство. Потому что чем больше мы выигрываем времени, тем больше у нас шансов закончить войну как можно скорее. Но главное, нам надо производить собственные «Шахеды», уничтожать их логистику, и это радикально изменит ход войны. Почему? У них армия немотивированная. Есть, конечно, ультра-патриоты, но этих выбивают сразу, и дурь у них вылетает за неделю под обстрелами на линии фронта. А, если зекам и вагнеровцам не давать вооружение, топливо для их боевой техники, не давать еду, они долго воевать не будут. Они на это не подписывались», – подчеркнул украинский эксперт.