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02.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Украине пора готовиться к неизбежным страшным потерям» – Арестович

Новости Украины

Это ненормально, когда становится «на уши» вся страна из-за четверых погибших на фронте солдат ВСУ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ, русофоб Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас тут начинается – чуть ли не политический кризис, потому что погибло четверо военных, что, в принципе, неправильно для здорового государства. Потому что военные для того и существуют, чтобы обеспечивать интересы государства, даже если надо – ценной своей жизни. И военные это знают, и когда они делают этот выбор, это сильный выбор, сильный шаг», – рассуждает русофоб.

«Но я, когда пошёл на фронт, будучи телезвездой, отцом троих маленьких детей, которых неизвестно, кто бы кормил, растил, если бы меня убили», – хвастался Арестович.

Также он призвал украинцев морально готовиться к новым потерям на фронте.

«Хочу предупредить зрителей в открытую, пользуясь тем, что я здесь неформально, что надо готовиться к потерям. Мы сейчас в страшном выборе находимся там. Выбор заключается в том, что мы должны выбирать между большими или меньшими потерями.  Потому что нас атакует крупный и очень сильный враг», – заявил спикер ТКГ.


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