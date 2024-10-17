Украине пора набраться смелости и признать поражение – Бондаренко

Украинской власти нужно набраться политической смелости и признать поражение в войне против России.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любая война заканчивается либо победой, либо поражением, либо какой-то ничьей. Но реально необходимо быть готовым к плану А, плану Б. А план Б – это всегда поражение, план А – это всегда победа. Давайте говорить откровенно – война длится уже почти три года, последняя крупная победа Украины, которую можно записать как победу (понятное дело, с большим количеством условностей) – ноябрь 2022 года, когда русские ушли из Херсона. После этого побед не было. Было разрекламированное контрнаступление в прошлом году, была авантюра под Курском, до сих пор непонятно, для чего она, были какие-то другие действия спорадического характера, которые не имели продолжения, но мы постоянно теряем территории», – сказал эксперт.

«Есть статистика. Дело в том, что в 2024 году мы потеряли в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год. Что мы приобрели, где гарантии того, что у нас есть возможность для продолжения войны, причем успешного? Армия становится все менее мотивированной, огромное количество дезертиров, огромное количество людей, которые не желают идти в армию и будут либо сдаваться, либо бежать при любой попытке. Противоречия между обществом и государством обостряются, государство все больше теряет авторитет в глазах собственных граждан. И в этих условиях можно надеяться на победу? За счет чего?.. Именно поэтому я и говорю, что нужна политическая смелость для признания поражения», – заявил Бондаренко.