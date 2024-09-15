Украине пора поднимать градус напряжения – генерал Кривонос

Вадим Москаленко.  
15.09.2024 13:27
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Уставшая от войны Европа попытается принудить Украину к заключению мира, поэтому бандеровцы должны поднимать градус эскалации. Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уставшая от войны Европа попытается принудить Украину к заключению мира, поэтому бандеровцы должны поднимать...

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«Нас подводят к решающему этапу войны. Потому что Европа уже устала, она много чего теряет от антироссийских санкций, потому что не могут реализовать значительную часть продукции, их рынок стоит, экономика страдает.

Поэтому их самая большая мечта – чтобы эта война закончилась, и они начали дальше восстанавливать свои отношения с РФ», – сказал Кривонос.

Однако он подчеркнул, что Украина имеет противоположную цель.

«А для нас на этом этапе важно поднять градус напряжения, и доказывать уровень угрозы, которая исходит от России, для всех стран Европы. И ту правду о российско-украинской войне, которую мы не транслируем на протяжении 11 лет этой войны.

Какие каналы в Европе имеют представительство украинских журналистов, которые хотя бы 5 минут в день рассказывали бы о реалиях этой войны? Мы хотим, чтобы нас поддерживали и слышали, но мы молчим как рыбы», – подытожил он.

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