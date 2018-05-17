17.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья

Украине нужно думать, как строить жизнь на своей территории, а не тешить себя планами о возвращении Крыма.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава администрации президента Украины, депутат Верховной Рады и закарпатский олигарх Виктор Балога.

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Он признает, что сегодня уровень жизни на Украине значительно хуже, чем в Крыму, не говоря уже об остальной части РФ.

«Как мы сегодня выглядим на фоне Крыма и особенно России? Мы по всем показателям находимся в хвосте. Если мы хотим вернуть Крым, мы должны четко понять, что на это нужны десятилетия. Никто сегодня за Крым воевать не будет – ни НАТО, ни Америка. И мы своим способом не сможем вернуть Крым, мы это четко должны понимать. Да и Россия, в конце концов, не отдаст – слишком много вложили”, – убежден депутат.

“Мы должны перестать постоянно болеть и ныть, что Крым забрали. Мы должны с этим смириться и думать о том, как создать условия в Украине, чтобы крымчане через определенный период времени захотели жить в Украине. Это стратегия, но это не с этой властью, не сегодня и не завтра – это определенное время… Сегодня предусловия для этого мы не сделали. Мы, наоборот, стали беднее и у нас нет перспектив для развития», – заявил Балога.