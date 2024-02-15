Украине поставлена задача умереть в обороне и до последнего кошмарить Крым – Дандыкин

Зеленский теперь единолично будет принимать решения по действиям на фронте и единолично нести за них ответственность. А вот какими будут решения Зеленского – определит спецпосланник НАТО на Украине.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Во-первых, они знают всех, это несомненно, в том числе и Сырского. Во-вторых, там сейчас проявится спецпредставитель, вполне вероятно, что это будет генсек НАТО (Йенс Столтенберг). Это уже напоминает, как были представители гитлеровской Германии в Киеве. Точно так будут сидеть и командовать, доносить. Что касается Сырского, то они не хотят, чтобы какие-то поползновения были среди военных, решить этот конфликт по-другому, может быть, пойти на смещение режима. Они знают, что Зеленскому некуда уходить, как и Сырскому, всей команде. Все остальные тоже подбирались так, чтобы бились до последнего украинца. Уже заявили о том, что никаких переговоров о мире нет и не было. Никаких поползновений, никакой самостоятельности, сейчас тупо попытаются в оборону перейти и к диверсиям, терактам. То, что потеряно столько техники, это уже другой вопрос. Найдут возможность финансировать, чтобы нанести нам максимальный урон. Речь о нашем поражении уже не идет», – подчеркнул он.

По словам эксперта, ВСУ в результате долгого «контрнаступа» потеряли группировку, которую готовили на Западе, и предоставленную технику, причем параллельно нанесли удар по репутации немецкой и американской военной техники.

«В меньших объёмах, конечно, но будут давать для обороны, постараются, чтобы они продержались. Средний возраст людей на передовой за 45 лет, извините, куда их в штурмовики. Чисто физиологически невозможно. Очевидно, что игра серьёзная. Уже учения натовские, маневры проводят, укрепляют границу от Финляндии. Польша увеличивает до 300 тысяч войска, и там беспримерная программа закупок в рамках второго эшелона. Чтобы это все выполнить, Украине нужно как можно дольше продержаться», – пояснил капитан запаса.

Ждать волнений в рядах ВСУ из-за отставки Залужного не стоит. Но если вслед за сменой главкома последует сдача Авдеевки, то настроения в войсках несомненно изменятся.

«Пока им будут платить и над ними стоят нацбаты в виде заградотрядов, они будут сидеть. После того, что случится в Авдеевке, а я думаю, что это случится в ближайшем будущем, вполне вероятно поколеблется их уверенность. Это сказывается. Не случайно будут стараться удержаться, бросать резервы. Это для них такая важная фортеция, и для нас тоже. Потому что это выход к ДНР. Поэтому, пока есть там устойчивость, хотя намечается оставление позиции и сдача в плен по «Волге». Продержатся некоторое время, но скоро им ультиматум предъявят, как это случилось в Мариуполе на «Азовстали». Тогда, я думаю, будет другая тема. Потому что скрыть такое количество погибших невозможно», – уверен эксперт.

Он добавил, что после Артёмовска/Бахмута были сделаны выводы. В той мясорубке потери были с обеих сторон значительные, поэтому Авдеевку интенсивно отрабатывают авиацией с применением авиабомб. И здесь стратегический перевес на стороне российских войск. Но за проигрыш ВСУ уже будет отвечать не Сырский, а сам Зеленский.

«Эта команда подстроена под Зеленского, и Зеленский теперь, как ни крути, за всё отвечает. Потому что фактически, если раньше главком был на обложках журналов, раздавал интервью, то Сырскому как сказали, так он и будет делать. Если ему только не подскажут кураторы, что надо уходить из Авдеевки, пока есть возможность.

Видимо, всё-таки идёт дело к тому, что они пока об этом не говорят. Да и в целом, кто думает об этом расходном материале, как население Украины. Главное для них – нанесение нам удара, и если позволяет ситуация, они ее затянут. И поэтому одним из основных направлений остаётся Крым, Севастополь. Это позиция на Чёрном море. Такое было не раз, Севастополю и флоту судьба такая написана на роду», – заключил Дандыкин.