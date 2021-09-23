Украине потребуется 1000 лет для полной готовности к отопительному сезону – эксперт

Готовность Украины к отопительному сезону крайне низкая, хотя власти рапортуют о «90%-ной готовности», и зимой малые и средние города ждут отключения подачи тепла.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас браво отрапортовали о том, что Украина на 90% готова к отопительному сезону. Я хотел бы понять критерии оценки. Приведу простейший пример – в Украине 18100 км тепловых сетей. За прошлый год отремонтировали 250 км, 100 км отремонтировали в Киеве…

То есть, по всей Украине отремонтировали всего 150 км. Это что, готовность к отопительному сезону? Или у нас все остальные сети за предыдущие двадцать лет отремонтировали? Так я могу сказать – за позапрошлый год отремонтировали 350 км, из них 250 км в Киеве. То есть, за год по Украине ремонтируют 100 км сетей.

Нам нужно 1000 лет чтобы отремонтировать все остальные сети, потому как они все находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Вот такая готовность к отопительному сезону.

Я хотел бы посмотреть график ремонтов оборудования на теплокоммунэнерго. Где он проведен, на каком предприятии? Судя по «90%» получается, что у нас выделено порядка 70-80 млрд евро, и заменено всё оборудование по всей Украине в теплокоммунэнерго. Мы так отрапортовали. Я вам гарантирую, нас ждут прорывы, нас ждут остановки подачи тепла в некоторых районах.

Всё это будет происходить в ноябре-декабре месяце. У нас будут проблемы в малых и средних городах. Людям будут либо просто останавливать подачу тепла, либо будут отключать школы и больницы, объявлять «красную зону», и все будут сидеть дома, потому что просто физически не будет газа, не будет тепла, сети будут рваться, будет останавливаться оборудование», – прогнозирует Олег Попенко.