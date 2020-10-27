Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России

27.10.2020, Донецк, Михаил Рябов

Предательство избирателей украинскими политиками будет продолжаться бесконечно, единственный выход – возвращение в состав Большой России.

Об этом, комментируя итоги состоявшихся на Украине местных выборов, «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Украинцы успели убедиться, что большинство заявленных на выборах политических сил нацелены не на улучшение качества жизни населения, а на укрепление статусности чиновников и их обогащения.

За всю невесёлую историю «незалежной» именно на выборах-2020 зафиксирована самая низкая явка – меньше 37 процентов. Это – ответ народа украинскому президенту, но не на пять его фарсовых вопросов, а на всю Зе-политику, которую не иначе как разбазариванием Украины назвать нельзя. Местные выборы – это личный провал Владимира Зеленского.

Пустые Зе-обещания больше не работают. По предварительным результатам экзитполов, ни один из кандидатов от президентской партии не смог стать фаворитом мэрских выборов ни в одном областном центре. С треском провалилась и пропрезидентская партия «Слуга народа». Это говорит о том, что народу не нужны лживые и дилетантские «слуги».

Проиграли на прошедших выборах все политические силы. Достойных кандидатов в местные органы власти украинцы в выборных бюллетенях не нашли.

Судя по критично низкой явке на выборах и характеру голосования, напрашивается один вывод – народ Украины, наконец, осознал, что все чиновники, которые приходят к власти, моментально забывают о людях. Украинцы устали от бардака в стране, который с каждым годом становится более неконтролируемым. Люди начинают понимать, что единственный правильный для Украины курс – это курс в Россию.

Этим можно объяснить поддержку оппозиционной партии, у которой хоть и очень осторожная, но все же пророссийская риторика. Думаю, что если бы на выборы пошла бы сила, которая представила бы четкую программу восстановления дружеских отношений с Россией, на избирательных участках была бы совсем другая явка.

С уверенностью могу сказать одно: когда на Украине будет проходить референдум о вхождении в состав Российской Федерации (что, судя по настроениям украинцев, произойдет очень скоро) жители «незалежной» повторят триумф народных республик Донбасса и единогласно проголосуют за возвращение домой – в Большую Россию!» – считает Муратов.