Украине предлагают спасаться референдумом о федерализации

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Для выживания Украине придется определиться с системой государственного устройства на референдуме.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, будь Украина федеративным государством, она не знала бы проблем с Донбассом.

«Если бы мы хотели как в Америке, то у нас не было бы проблем с Донбассом. Потому что так называемый автономный статус Донбасса ничто по сравнению с независимостью Штатов. Это просто несравнимо, это детский сад. Значит Америке можно иметь эту систему, нам же никак нельзя. Нам даже нельзя иметь федерализм, федерализацию, нам никак нельзя – она нас разрушит. А я утверждаю, что нас не это разрушит.

Не система разрушает. Любая система, доведенная до конца, не разрушает, на то она и система. Будь то президентская модель, будь то парламентская модель, будь то федерализация или децентрализация, как во Франции…

Мой опыт общения, например, с профессорами в Германии. Когда-то у нас был проект и приехали наши правоведы известные и они говорят: «Порекомендуйте нам обязательно парламентскую республику, потому что нас в стране не слышат».

И этот профессор говорит: «А зачем парламентскую республику, откуда такая уверенность? Такие вопросы могут приниматься только на референдуме, как это вам нравится или не нравится. А в зависимости от того, как проголосуют люди, тогда и строится модель. Или вертикаль исполнительная под президентом, или парламент, коалиция и потом правительство. И все, нет такой проблемы».

Но все равно, компетенция бюджетная и ответственность за дороги, больницы, что-то еще должна соответствовать бюджетным возможностям местных или региональных властей. Мы не занимаемся этим, мы до сих пор делаем децентрализацию и еще ее экспериментируем какой уже год, 30 лет скоро стране. Берите, вот пожалуйста, у вас есть модели, адаптируйте. Мы этого не делаем, соответственно, потихонечку у нас все уничтожается.

Экономически все уничтожается, потому что мы не проводим экономическую политику, потому что мы не знаем, какую экономическую политику можем провести, потому что та система экономических связей, которая у Украины была естественная с бывшими республиками Советского Союза, разрушена… а частью Евросоюза мы не стали. Все, мы выпали, мы туда не зашли и сюда не зашли. Такой модели в мире не существует, чтобы государство, будучи не интегрированным ни в какие крупные объединения, могло как-то выжить в этом мире», – заявил Грановский.