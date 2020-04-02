Украине предложили интегрироваться в Китай, а не Евросоюз

02.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинцы считают, что наиболее эффективно в противостоянии эпидемии коронавируса Украине может помочь коммунистический Китай, а не Европейский союз.

Соответствующие данные получены в ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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В результате опроса выяснилось, что лидирует в списке потенциальных спасателей Китай – на его помощь надеются 34,1% украинцев. На втором месте ВОЗ – 11,1%, на третьем ЕС – 10%, США – 8,7%, Россия – 5,8%, ООН – 4,1%.

На результаты исследования в своем телеграм-канале обратил внимание политический обозреватель Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А что ж такое? А как же великая мечта о евроинтеграции? Может, теперь Украина решит интегрироваться не в Евросоюз, а в Китай?», – прокомментировал Корнилов в соцсети результаты опроса.