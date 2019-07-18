Украине предложили ужаться до своих исторических границ

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Харьков, Одесса, Донецк стали украинскими регионами только благодаря большевикам, решившими таким образом «разбавить» националистическую Украину.

Об этом в эфире радио «Вести FM» заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, если Украина хочет отказаться от всего российского, она должна вернуть эти регионы назад, лишившись также венгерского Закарпатья и румынских Черновцов.

«Большевики что сделали – они к исторически украинским землям, населенным украинским населением, прибавили русские регионы. Харьковщина – это русский регион, Одесса – это русский регион. Донецк, Луганск, Николаев, Херсонщина – это все были русские регионы. Почему так большевики сделали? Потому что они опасались украинского национализма. Он уже проявлялся и в XIX веке, проявился в частности в 18-м году, когда была сформирована независимая украинская республика.

Украинский национализм уже тогда бил ключом и носил антироссийский характер. Поэтому идея была такая, что нужно добавить к ним российские регионы, таким образом растворить националистическую Украину. Видите, как получилось исторически. Так что Украина, те территории, которые были населены украинским населением, получили прибавку в виде русских регионов. И очень больших регионов»?” – сказал сенатор.

«Когда в 91-м году Украина стала независимым государством, она вдруг обрела такие территории, которые никогда и не были населены украинцами, они к Украине не имели ни малейшего отношения… Надо отказаться от всех областей, которые я назвал, и тогда будет историческая Украина, которая, кстати, не будет включать в себя Закарпатье, потому что Украина не имеет ни малейшего отношения к Закарпатью – это вопрос к венграм, Черновцы когда-то были румынскими», – заявил Пушков.

Не может, по его словам, быть речи и о «морской державе», поскольку историческая Украина не имела выхода к морю.

«У Украины исторически не было никакого выхода к морю. Не было никаких украинских портов. Вы когда нибудь слышали про украинский флот и так далее», – резюмировал сенатор.