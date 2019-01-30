Украине предрекают новый раскол из-за победы президента меньшинства
Трудно говорить о перспективах целостности Украины, когда любой из кандидатов в президенты Украины – представитель меньшинства.
Об этом в эфире «Первого канала» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я реалистичный политик, это будет или первый, или последний президент Украины в этой территории, дальше будет ещё больше раскол. Почему? Будет избран президент меньшинства. Сегодня я определяю оппозицию – 82 процента говорят: «Не туда ведёте народ».
Казалось бы, реальный лидер оппозиции должен иметь 50-60 процентов. Сегодня – 18-20 процентов. На что смотрят? На Вашингтон, ездят туда на кастинг. К народу идите! Спрашивайте у народа и ищите поддержки у народа, тогда будут и реформы, и порядок», – заявил Олейник.
Метки: Владимир Олейник, президентские выборы на Украине, Раскол Украины
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