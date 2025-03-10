Украине предстоит познакомиться с тяжёлым американским кнутом – Карасев

Поскольку Владимир Зеленский не соглашается на условия США, его буду принуждать.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп Зеленского уговорить не может. Поэтому будут принуждать. И меры принуждения мы видим уже. Как оно там: «Не купите – отключим газ». Так и здесь.

И дальше будут давить. Причём, больше кнутом. Потому что пряники-то Европа подкидывает. Ну, деньги. Она же пряники дает. А тут больше будет кнут», – сказал Карасев.