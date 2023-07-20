Украине придется договариваться с Россией – израильский дипломат, полковник разведки

Анатолий Лапин.  
20.07.2023 12:39
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Израиль, Политика, Россия, Украина


Так или иначе, России и Украине придется сесть за стол переговоров, потому что однозначно решить ситуацию на поле боя не может ни одна из сторон.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил бывший посол Израиля в России и на Украине, полковник разведки Цви Маген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так или иначе, России и Украине придется сесть за стол переговоров, потому что однозначно...

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По мнению Магена, прекращение «зерновой сделки» – это один из элементов давления в этом конфликте.

«Это уже давление на мировое сообщество, потому что это зерно предназначено на экспорт, поэтому те или иные государства останутся сейчас без зерна. Это тоже в какой-то мере метод давления. Я бы обобщил все это как продолжение жестких боевых контактов. Они выходят за рамки происходившего прошлого в этой войне. Тут основной вопрос – куда двигаться дальше и что предпринять Украине для того, чтобы так или иначе получить какой-то конкретный эффект от своего контрнаступления, которого пока не видно», – сказал дипломат.

Он считает, что России приходится тоже несладко.

«Так что у России тоже есть интерес все это как-то застопорить. Ответ будет – решение партнеров Украины со стороны НАТО, Соединенных Штатов, которые примут решение в конце концов пригласить стороны за стол переговоров. Пока я этого не вижу, но напоминаю, что был саммит НАТО и на этом саммите так или иначе этот вопрос, вероятнее всего, затрагивался. Россия ожидает того или иного решения, поэтому то, что на данный момент решения нет, означает, что есть, о чем тревожиться.

Но я не исключаю, что в обозримом будущем так или иначе придется сесть за стол переговоров и договариваться. Ни у одной из сторон нет возможности сейчас решить эту проблему однозначно, силовым методом», – заявил Маген.

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