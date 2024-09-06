Украине придется морозить войну, иначе ей конец, – Мосийчук

Украине нужно останавливать войну, иначе будет потеряно государство и нация.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Апасова заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мосийчука, Украина намного больше заинтересована в заморозке, чем Россия, которая имеет преимущество на поле боя и находится «на коне».

«Нам придется заморозить войну, иначе мы потеряем страну и рискуем потерять народ, нацию. Нам надо остановить войну, потому что по состоянию на сегодня это все может очень катастрофически для нас закончиться. Это не только мое мнение, это мнение тех, кто воюет сейчас, и которые видят проблемы на поле боя. Которые не сидят в бункерах где-то как картонные генералы, а которые сидят в окопах. Они понимают, насколько сейчас ответственный момент. Может наступить момент перелома, когда уже говорить об остановке войны будет невозможно. Сейчас оккупант настолько на коне, что они занимаются словоблудством и по факту, на словах они за переговоры на определенных условиях, а по факту они делают все, чтобы никаких переговоров не было, они им неинтересны, потому что у них преимущество на поле боя», – заявил Мосийчук.