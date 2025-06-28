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Современные ракеты ПВО заканчиваются не только у ВСУ, но и НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о ракете для комплекса «Пэтриот» последнего поколения, PAC-3 так называемая, то производится этих ракет 500-550 штук в год. Ещё 30 периодически производит компания Mitsubishi в Японии. Немцы анонсировали их производство, но это только 26-27 год. Всего за весь период производства этой ракеты её было произведено около 5 тысяч штук. По состоянию на 2023 год оценивались складские их запасы 2-3 тысячи штук. Так вот, только за период этих боёв 12-дневных, а в Израиле 10 батарей, то есть 80 пусковых установок, был растрачен полный объем годового производства ракет PAC-3. Больше 500 ракет выстрелили по иранским ракетам. То есть, когда Трамп говорил прямым текстом, что мы бы не против передать, но передать нечего, он вообще не лукавил. Их действительно просто нет. То есть это вопрос времени, когда замолчат украинские «Пэтриоты»», – сказал Павлив.

Такая же ситуация и с системой NASAMS.