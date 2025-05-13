Что натворил «не-лох»: Украине придется платить американцам за свой же газ

Елена Острякова.  
13.05.2025 13:37
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, США, Украина, Финансы, Энергетика


Из 20 миллиардов газа собственной добычи Украины теперь, согласно так называемой ресурсной сделке, половина будет принадлежать США.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из 20 миллиардов газа собственной добычи Украины теперь, согласно так называемой ресурсной сделке, половина...

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«Сейчас мы фактически отдаем недра под контроль. Если раньше мы понимали, что есть газ для населения Украины – 20 млрд кубов собственной добычи. Раньше их можно было потратить на нужды украинских граждан. Сейчас из этих 20 млрд 10 принадлежат США. Да, мы и дальше будем им пользоваться, но платить мы будем в Вашингтон за это по ценам, которые будет диктовать Вашингтон», – сказал Бондаренко.

Газ собственной добычи на Украине полностью обеспечивал потребности населения и оплачивался коммунальными тарифами.

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