Украине придется по заветам вермахта мобилизовать подростков и стариков – Монтян

Анатолий Лапин.  
24.08.2023 12:50
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Масштабная мобилизация на Украине не поможет ей победить Россию. РФ имеет несравнимо больший потенциал, кроме того, подавляющее большинство населения страны живут в расслабленном состоянии и не чувствуют войны.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявила переехавшая в Донецк из Киева адвокат и политический обозреватель Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Масштабная мобилизация на Украине не поможет ей победить Россию. РФ имеет несравнимо больший потенциал,...

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«Реально рекомендуют по полной программе мобилизовать три миллиона оставшихся жителей Украины. Прямо по заветам вермахта – 10% населения. Но это получается совсем другая математика. Никаких трех миллионов уже мобилизовать невозможно, потому что огромное количество просто удрали, еще огромное количество купили «белые» билеты.

Остается там никак не 30 миллионов. То есть это получится уже не 10%, а все 15-20%. Уже придется мобилизовать малолеток от 15 и стариков до 65 и старше. Может, женщин надо уже мобилизовать, что они там себе задумывают», – сказала Монтян.

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