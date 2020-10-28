28.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Венгрия, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украине придется пойти на уступки для восстановления отношений с Венгрией – эксперт


В Офисе президента Украины уже заявляли о том, что отношения с Венгрией нормализуются, однако их снова испортил скандал в связи с запретом МИД Украины находиться на территории страны двум венгерским представителям во время выборов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Наше с венграми бодание в двусторонних отношениях продолжается, уже третий год. Пару месяцев назад в Офисе президента рассказывали о том, что вроде бы все нормализуется, найден компромиссный вариант решения по закону об образовании и склока уйдет в прошлое. Президент в своем обращении к парламенту упоминал о «добрососедских» отношениях с соседями.

А этот инцидент все испортил. Уцепились за эту якобы агитацию венгерских чиновников, за венгерские партии в Закарпатье и раздули новый скандал. Не думаю, что венгерская сторона будет как-то отвечать, например, запрещая нашим чиновникам въезд в страну.

Но Украине, конечно, нужно опять предпринимать какие-то смягчающие маневры, если мы хотим нормализовать отношения с Венгрией», – сказал Павел Рудяков.

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