Украине придется покупать российский газ из трубы «Северного потока»

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Некогда транзитная страна Украина может уже сегодня получать газ через Германию и ряд стран Восточной Европы.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, со строительством обеих веток «Северного потока» Германия получила возможность стать транзитером топлива в страны ЕС.

«На самом-то деле Германия выступает сама как альтернатива Украине, потому что «Северный поток» уже продлен газопроводами, тот же знаменитый газопровод OPAL, вокруг которого много копий было сломано, который идет на восток; газопровод NEL, о котором меньше говорят, но который идет дальше в Голландию и замещает сегодня падение добычи на Гронингенском месторождении российским газом. И под «Северный поток-2» сегодня по территории Германии потихоньку начинается строительство газопровода EUGAL – это проект, который реализует компания «Газкад», дочернее предприятие Wintershall.

И, собственно, это еще раз говорит о том, что для Германии и проект «Северный поток-2» важен как возможность нарастить прямые поставки газа из России, так и проект EUGAL очень важен как возможность транзитировать газ дальше, в Восточную Европу, кстати. И прежде всего, в австрийский Баумгартен, и дальше в Италию, на границу Австрии и Италии. И, кстати, теоретически, смех смехом, но Украина может получать газ по «Северному потоку» уже сейчас и по «Северному потоку-2» тоже», – заявил Симонов.

Сейчас же, по словам эксперта, Украина получает тот же российский газ, но реверсом через Словакию, которая закупает его по завышенной цене на бирже в Санкт-Петербурге.

«Газпром» опубликовал статистику продаж газа на бирже… Выясняется, что половину объемов, которые «Газпром» там продает, а продает он их по более высоким ценам, чем долгосрочные контракты, оказалось, что половина этого газа на бирже покупается теми же словацкими фирмами. Словаки, если суммарно проанализировать, столько газа физически не потребляют. Оказывается, они на бирже газпромовский газ по более высоким ценам покупают и дальше гонят на Украину в преддверии потребительского сезона. Не исключаю, что они еще осуществляют хранение этого газа на Украине», – сказал Симонов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что из-за постоянно увеличивающихся тарифов на газ и электроэнергию жители украинских сёл переходят на отопление дровами и торфом.

Напомним, на прошлой неделе Киев посетила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам эксперта газового рынка Юрия Корольчука, в рамках визита она обсудила с президентом Украины Петром Порошенко судьбу украинской ГТС.

Однако, позже стало известно, что никакие договоренности в вопросе «Северного потока-2» и сохранения транзита российского газа через Украину во время визита не были достигнуты.