Украине придется попрощаться с Крымом – Чаплыга

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Несмотря на все потуги Киева, в конечном итоге судьбу Украины будут решать между собой Россия и США.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала Запад заявляет, что даёт критическое вооружение. Русские заявляют: «Ну и отлично, мы переходим к тактическому ядерному оружию, и готовимся провести ещё одно массовое контрнаступление». То есть и одни, и вторые повысили ставки. Получается, все ждут, когда будет саммит. Потому что разговаривать могут РФ и США. В подтверждение моих слов, США внезапно выкатились к русским с предложением поговорить о ДСНВ. Они захотели опять проводить взаимные инспекции. Русские говорят: «Нет, друзья, что вы хотите посмотреть? Разбомблённый аэродром? Давайте мы к вам. И вообще мы говорить не будем», – сказал политолог.

Он отметил, что судьбу Украины будут решать между собой Россия и США, и даже если «незалежная» сохранится, ей в любом случае предстоит попрощаться с частью территорий.

«Но сам факт. Значит, восстанавливается трек стратегической дипломатии, что было при Советском Союзе. И всё теперь ещё раз сложится. Всё говорит, что в конечном итоге только Россия и США должны сесть, и о чём-то поговорить. О каких-то гарантиях, новой архитектуре безопасности для Украины, с гарантиями, закреплёнными вне НАТО. И Крым фактически выводится за скобку», – резюмировал Чаплыга.