Украине придется рыть окопы на польской границе – эксперт

Украине, вероятно, придется рыть окопы еще и на польской границе.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Раимова, Польша не является другом Украины, а в последнее время эта страна проявляет все большую агрессивность.

«Есть составляющая польской внешней политики, я еще раз буду подтверждать эту фразу – поляки нам не друзья… У них имперскость, Речь Посполита, у них видение своего места в мире, потому что нынешняя система после падения нацистского режима в той или иной степени прописывалась в международных отношениях поляками – Збигневом Бзежинским, много другое, что прописывалось идеями.

После вхождения Польши в Евросоюз в течение десяти лет поляки стали ключевыми менеджерами среднего звена в министерствах, ведомствах, управлениях, администрациях Евросоюза, они заняли достаточно крепкие позиции. Президент Туск тоже занял не последнюю роль во внутренней политике Евросоюза. Есть некое свое представление, как они себя видят…

К чему веду? К тому, что у поляков есть свое видение, и в последнее время они пошли в атаку. Они пошли в атаку на Германию с претензиями, касающимися выплат, они пошли в атаку против Европейского союза в контексте абортов и непризнания полномочий Евросоюза и, соответственно, они приняли, что их конституция является главнее, нежели международные акты в Евросоюзе.

И сейчас мы видим, как они разворачивают эту историю против Украины, потому что это только начало. Мы можем в прогнозах говорить о том, что эта история не закончится в ближайшее время. Начнется с судебных исков, дальше я вижу уже заявления по поводу ограничения украинцам выплат, доступа к медицине и все остальное. Мы начинаем только разворачивать это противостояние. Самый страшный сценарий – дабы нам в какой-то момент не пришлось рыть окопы еще и на польской границе», – заключил Раимов.