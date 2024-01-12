«Украине придется терпеть и ждать»: британский генерал пророчит долгую войну

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине придется долго сидеть в обороне, выжидая время и накапливая средства для очередной попытки наступать.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил британский генерал в отставке, бывший замглавкома войск НАТО в Европе Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется долго сидеть в обороне, выжидая время и накапливая средства для очередной попытки...

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По мнению генерала, Западу также придется не торопить ВСУ, бросая их в атаки ради пиара в СМИ, а набраться терпения и ждать.

«Впереди еще долгий путь, я бы советовал Украине продолжать наращивать способности в оборудовании, боеприпасах, обучении командования и контроле на высших военных уровнях. А также использовать 2024 год как время для усиления, для сдерживания и, как только наступит определенное время для прорыва без принуждения к любым ранним атакам лишь для удовлетворения западных СМИ. Но это будет требовать от Запада стратегического терпения», – сказал генерал.

«Таким образом, для наступления украинским стратегическим коммуникациям нужно будет и дальше наращивать поддержку и усилия Украины среди ее западных союзников», – заявил Ширрефф.

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