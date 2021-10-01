Украине придется восстанавливать сотрудничество с Россией в энергетике – Землянский

01.10.2021 10:14 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская власть продолжает рассказывать Европе о российской агрессии, но этот нарратив уже не работает.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил украинский эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я возлагал большие надежды на встречу Зеленского с Меркель, что в результате они выйдут и скажут: «Знаете, мы придумали вот такую вот историю, будем двигаться в этом направлении». Этого не произошло. Почему-то на это не обратили внимание, но тональность самой пресс-конференции, которая проходила после встречи Зеленского и Меркель, была на грани фола, носила такой характер по отношению к Меркель», – сказал Землянский.

«Плюс заявления делались до этого нашим министром Кулебой, которые давали очень чётко понять, что «мы не рассматриваем Меркель как политического игрока, мы видим её как «хромую утку». Мы поехали разговаривать с будущими канцлерами а ты здесь уже всё, уходи».

Ребята, женщина была 16 лет канцлером Германии, через нее прошел не один мировой кризис, ау вас, между прочим, ещё вопрос по формуле Штайнмайера, президентом Германии, который находится в достаточно близких отношениях с Меркель», – отметил аналитик.

«В лучшем случае при хорошем раскладе Германия попытается ещё раз вернуться к вопросу реализации трехсторонних проектов. Попытки сейчас всё это перевести в «агрессию со стороны Российской Федерации», весь этот нарратив «вот у нас сейчас война с Российской Федерацией» имени Яценюка-Порошенко-Турчинова, это уже не работает», – сказал эксперт. «То есть если вы хотите действительно восстановления не только дипломатических отношений, восстановления Украины, её экономики, надо понимать, что формат должен быть в любом случае трехсторонним. Вам всё равно придётся выходить на какой-то контакт с РФ. Прежде всего – в вопросах энергетики. Поэтому Германия в лучшем случае вернётся к такому предложению, к такому формату. В худшем случае она просто ограничится дипломатическими заявлениями, что Украина должна оставаться транзитером. Ну так Газпром говорил об этом ещё год назад – «да, 10-15 миллиардов кубов мы гарантируем по украинской территории», – заявил эксперт.

«Нужно очень четко понимать, что действующая власть привела на сегодняшний день к очень непростой ситуации. Она вела себя во внешней политике как слон в посудной лавке. Начиная от всех вот этих абсолютно непродуманных выступлений украинского МИДа, и заканчивая выступлением Зеленского в ООН. Нужно понимать, где ты, с кем ты, что ты говоришь», – резюмировал Землянский.