«Украине придется заслужить нападение Путина»

09.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина, абсолютно не стесняясь, ведёт себя как государство-террорист, и единственный способ навести в стране порядок – это повторение Киевом судьбы Берлина в 1945 году.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается «нормандского формата» – я даже не знаю, с чем туда едет Зеленский, и зачем туда поедет Путин. Опять слушать это «ни о чём»? Ну да, пленными обменялись, Украина выступила: «У нас обменный фонд закончился. Нам же надо его обновить». Абсолютно не стесняется, страна ведёт себя как террорист, и абсолютно не гнушается, считает, что война всё спишет.

Скажу больше – Украине очень выгодна война. Безумно выгодна. Потому что как только война прекратится – прекратится и распил сумасшедших денег, которые идут на эту войну из бюджета, и поступающая эта западная помощь.

Они уже довели до того, что само слово «мир» на Украине расценивается как капитуляция, посмотри, как они сознание подвели к этому», – возмутилась журналист.

По её мнению, единственный способ навести на Украине порядок – это «оккупация» всей страны Россией и последующая денацификация. Однако жители «незалежной» должны это заслужить.

«Единственный способ навести на Украине порядок – это Берлин 1945 года. Пусть Путин нападёт, но это тоже нужно заслужить. Поэтому, если хотите, то старайтесь – ведите себя хорошо, и тогда, может быть, когда-нибудь ваше желание исполнятся, но это не точно», – резюмировала она.