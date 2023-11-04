Украине придётся переходить на самообеспечение – депутат Рады

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Украине пора забыть про любое наступление и сосредоточиться на том, чтобы не потерять новые территории.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте сложная. Что нам надо делать с теми силами, что у нас есть – это в первую очередь не терять территории. Мы видим угрожающие направлении в Авдеевке, и Купянское направление. И создавать условия для дальнейшего наступления», – сказал депутат.

Костенко подчеркнул, что Украине вскоре придётся рассчитывать только на свою промышленность

«Нам нужно развитие своего оборонно-промышленного комплекса. Нам придётся создать и расшиться своё производство боеприпасов. Потому что мы видим, по Израилю был нанесён удар со стороны Ливана, есть информация, что будут реагировать и другие мусульманские страны. Поэтому мы должны быть независимыми, переходить на самообеспечение. В частности, не только в технологиях, но и в области производства боеприпасов», – добавил он.

Однако он отметил, что Украине в любом случае не хватит людей для крупных прорывов.

«Если мы делаем прорыв на сто километров в глубину, то ширина должна быть минимум километров пятьдесят. Это надо было бы дополнительно десять полных бригад, чтобы просто держать оборону по этой линии, я уже не говорю про прорвать. Это мы растягиваем свои ресурсы. А бригады – это оружие, техника, люди. Поэтому нужна вовлеченность большего количества людей», – подытожил депутат.