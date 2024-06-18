Украине придётся пойти на территориальные уступки – британский дипломат

Анатолий Лапин.  
18.06.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


По итогам этого конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки России. Очевидный вариант – это статус Крыма, но конечный итог должен быть согласован сторонами.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший советник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По итогам этого конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки России. Очевидный вариант –...

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«Я думаю, что страны все чаще не видят полноценного военного решения этого вопроса. Они хотят, чтобы было мирное урегулирование путем переговоров. К сожалению, учитывая реалии сегодняшнего поля боя, 20%-ную потерю территории, Украине придется пойти на некоторые трудные уступки», – уверен он.

«Вы знаете, то, как будут выглядеть контуры это, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым – это очевидный вариант», – заявил Прауд.

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