Украине придётся расстаться с Крымом – депутат Бундестага

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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), опирающаяся на выходцев из бывшего СССР и русских немцев, считает нерешенным вопрос принадлежности Крыма.

Об этом в видеоблоге «ForPost» заявил депутат Бундестага от АДГ Евгений Шмидт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю (Украине) расстаться придётся, безусловно. Хотя бы даже с Крымом. То есть, вопрос Крыма мы предлагаем вынести вообще за скобки и отложить решение крымского вопроса на 15 лет, чтобы он потом решался билатерально между двумя государствами – Россия и Украина, с учётом мнения самих крымчан, естественно. Но и в целом, конечно, нужно искать какое-то компромиссное решение», – отметил он.

Всекрымский референдум, как волеизъявление жителей региона, представитель АдГ даже не упомянул, сказав о том, что не берется «фантазировать о том, как это решение будет выглядеть».

«Но, в любом случае, интересы обеих сторон должны быть в той или иной степени учтены. Опять же, я не хочу сейчас какие-то конкретные вещи проговаривать, потому что ситуация настолько нестабильна, настолько уже запущена, и настолько всё далеко зашло, что сейчас делать какие-то прогнозы или говорить, что вот, данное решение было бы единственно возможным – с моей стороны было бы неверным и опрометчивым. Но, опять же, я ещё раз хочу в очередной раз заострить внимание, что в Стамбуле всё-таки были достигнуты в своё время договорённости. Я уверен, что дипломаты, то есть люди, которые заинтересованы в прекращении военных действий, в установлении долгосрочного мира на данной земле, найдут какое-то решение, которое бы устраивало все конфликтующие стороны», – подытожил Шмидт.

АдГ набрала 16,3% голосов на выборах в Европарламент и сколотила вокруг себя небольшую правую фракцию «Европа суверенных наций» из 28 депутатов, представляющих девять стран. К слову, премьер Венгрии Виктор Орбан уже собрал в свою правую фракцию «Патриоты за Европу» 84 голоса, и предложил АдГ пойти на дальнейшее объединение в Европарламенте.