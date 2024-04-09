С истощёнными системами ПВО украинская армия сможет продержаться едва ли полгода.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не переживёт ещё 5-8 месяцев в нынешних условиях. Не знаю, видели ли люди то, что происходит в Харькове прямо сейчас. Противовоздушная оборона выведена из строя, русские могут сбрасывать планирующие бомбы на Харьков.

Харьков всегда был одним из тех мест, где была мощная противовоздушная оборона. Националисты и украинские военные могли действовать внутри Харьковского городского округа с чувством неуязвимости, а больше – нет. Россия сбрасывает бомбы на Харьков, уничтожая эти цели», – сказал Риттер.