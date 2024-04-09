Украине придётся сдать Харьков в ближайшие недели – американский аналитик

Константин Серпилин.  
09.04.2024 22:54
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


С истощёнными системами ПВО украинская армия сможет продержаться едва ли полгода.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С истощёнными системами ПВО украинская армия сможет продержаться едва ли полгода. Об этом в...

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«Украина не переживёт ещё 5-8 месяцев в нынешних условиях. Не знаю, видели ли люди то, что происходит в Харькове прямо сейчас. Противовоздушная оборона выведена из строя, русские могут сбрасывать планирующие бомбы на Харьков.

Харьков всегда был одним из тех мест, где была мощная противовоздушная оборона. Националисты и украинские военные могли действовать внутри Харьковского городского округа с чувством неуязвимости, а больше – нет. Россия сбрасывает бомбы на Харьков, уничтожая эти цели», – сказал Риттер.

«Это конец способности Харькова сопротивляться. Украине придётся сдать Харьков в ближайшие недели, потому что у них нет шансов удержать его. Он будет окружён. Там могут быть какие-то националисты, но это конец.

И это будущее каждого отдельного места, которое русские хотят захватить. Украины не способны организовать устойчивую сплочённую оборону, потому что теперь Россия применит системы вооружения, которые смогут работать с большей степенью свободы, потому что у Украины больше нет ПВО. Как только украинцы подтянут войска – бум, и они мертвы. Россия контролирует воздушное пространство», – добавил аналитик.

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