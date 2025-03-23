Украине придётся смириться с территориальными потерями – президент Чехии
Даже с западной помощью Украина не имеет средств для отвоевания границ 1991 года, поэтому Киеву нужно смириться с потерями.
Об этом во время визита в Киев в ходе разговора с журналистами рассказал президент Чехии Петр Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина не сможет без огромных потерь освободить территории, оккупированные Россией. Именно поэтому моя вполне реалистичная оценка состояла в том, что без изменения этих базовых параметров эта война реальнее всего закончится компромиссом, уступками. И сейчас мы идем к такому компромиссу.
И я считаю, что в рамках этого компромиссного решения нельзя признавать оккупированные территории правомерно российскими. Зато речь идет о признании реальности, которая есть, что часть территории Украины остается и еще какое-то время будет временно оккупирована Россией», – сказал Павел.
Он подчеркнул, что в 22-23 годах Украина могла избежать этого сценария, но пошла в провальное наступление.
«Два года назад, перед тем как Украина начала крупное контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха. Ведь для успешного наступления, согласно военной теории, требуется соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1.
А в то время соотношение сил между Украиной и Россией было в пользу России. Поэтому было совершенно очевидно, что контрнаступление не могло быть настолько успешным, чтобы освободить все территории. А сейчас мы имеем то, что имеем, и я считаю, что нам нужно продолжать оказывать Украине такую поддержку, чтобы она могла больше ничего не потерять», – подытожил президент Чехии.
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