Украине прописали смену ориентации, чтобы привлечь инвестиции

Украине прописали смену ориентации, чтобы привлечь инвестицииНовости Украины
Подавляющее большинство инвесторов не собираются вкладывать деньги в насквозь бюрократизированное украинское государство, в котором постоянно меняются «правила игры».
Об этом в эфире YouTube-канала заявил вице-президент инвестиционной компании «SigmaBleyzer» Вадим Бодаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бюрократическое устройство, которое у нас существует, оно точно не рыночное, и точно не способствует привлечению инвестиций. Что такое, с точки зрения инвестора, простые постулаты рыночного подхода?
Первое – 90% инвесторов не хотят работать с государственными структурами. Потому что, теоретически, исключения возможны. Но когда ты начинаешь с кем-то беседовать об инвестировании в Украину – часть людей скажут, что не будут тратить времени, потому что это Украина. А если это ещё и госсектор, то и вообще никогда», – сказал он.
По словам Вадима Бодаева, на Украине с каждой сменой власти меняются и «правила игры». Кроме того, это государство насквозь бюрократизировано, что убивает всякую инициативу.
Ради решения этой проблемы ректор НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» Михаил Згуровский предложил Украине сменить политическую ориентацию.
«Я советовал бы сменить политическую ориентацию… с консервирования страны, с низкотехнологической и сырьевой – на высокотехнологическую, которая опиралась бы на собственный талантливый капитал», – огорошил ректор.
Спасибо!
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