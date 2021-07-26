Украине прописали смену ориентации, чтобы привлечь инвестиции

Подавляющее большинство инвесторов не собираются вкладывать деньги в насквозь бюрократизированное украинское государство, в котором постоянно меняются «правила игры».

Об этом в эфире YouTube-канала заявил вице-президент инвестиционной компании «SigmaBleyzer» Вадим Бодаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Бюрократическое устройство, которое у нас существует, оно точно не рыночное, и точно не способствует привлечению инвестиций. Что такое, с точки зрения инвестора, простые постулаты рыночного подхода?

Первое – 90% инвесторов не хотят работать с государственными структурами. Потому что, теоретически, исключения возможны. Но когда ты начинаешь с кем-то беседовать об инвестировании в Украину – часть людей скажут, что не будут тратить времени, потому что это Украина. А если это ещё и госсектор, то и вообще никогда», – сказал он.