Украине пророчат неорганизованное низовое насилие

19.03.2019, Киев, Игорь Петров

В ходе текущей избирательной кампании на Украине возможны уличные столкновения с участием разных групп националистов, низовое насилие и силовой пресс.

Об этом в эфире онлайн-шоу команды Александра Клименко заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Майдана не будет, могут быть столкновения на улицах. Майдан – широкое общегражданское движение, одно направление антикоррупционное, одно антиолигархическое, еще одно геополитическое, они собрались на площади, и у них общий враг, Янукович или там Путин. А здесь образ врага расслаивается. Улица – да, столкновения националистов – да, разных, одни аффилированы с одним кандидатом, других – с другим кандидатом – тоже может быть.

Но это не то что называется «Майдан» или «бархатная революция», «цветная революция» или еще какая-нибудь революция. Это уже такой силовой пресс, в политологии (раз вы меня уже назвали классиком политологии) это называется низовое неорганизованной (иногда организованное) насилие. Но низовое насилие», – сказал Карасев.