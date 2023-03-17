Украине пророчат судьбу Ирака, Ливии и Афганистана

Анатолий Лапин.  
17.03.2023 11:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1025
 
Афганистан, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


В процессе военных действий инфраструктура Украины будет практически полностью уничтожена, а после этого никто не будет заниматься ее восстановлением.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В процессе военных действий инфраструктура Украины будет практически полностью уничтожена, а после этого никто...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Для США это все – расходный материал. То есть, какие демографические, территориальные, экономические издержки понесет Украина, это абсолютно не существенно, это расходник. Если понимать эту логику США, то они проблем в этом не видят. Все равно, основные экономические расходы за эту войну несет Европа, потом Россия. США несут из трех участников наименьшие расходы», – сказал эксперт.

«Украина – понятно, на ее территории идет война, к концу войны большая часть инфраструктуры Украины будет разрушена – это тоже все понимают. Никто это восстанавливать не будет. Это та же история – восстановление Ирака мы помним, восстановление демократического суверенного Афганистана мы помним.

Кто-то восстановил Афганистан? Нет. Кто-то восстановил Ирак? Нет. Ливию, может быть, кто-то восстановил? Нет. Никаких предпосылок для того, чтобы с Украиной было иначе», – заявил Рожин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть