Украине пророчат судьбу Ирака, Ливии и Афганистана

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В процессе военных действий инфраструктура Украины будет практически полностью уничтожена, а после этого никто не будет заниматься ее восстановлением.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для США это все – расходный материал. То есть, какие демографические, территориальные, экономические издержки понесет Украина, это абсолютно не существенно, это расходник. Если понимать эту логику США, то они проблем в этом не видят. Все равно, основные экономические расходы за эту войну несет Европа, потом Россия. США несут из трех участников наименьшие расходы», – сказал эксперт.

«Украина – понятно, на ее территории идет война, к концу войны большая часть инфраструктуры Украины будет разрушена – это тоже все понимают. Никто это восстанавливать не будет. Это та же история – восстановление Ирака мы помним, восстановление демократического суверенного Афганистана мы помним. Кто-то восстановил Афганистан? Нет. Кто-то восстановил Ирак? Нет. Ливию, может быть, кто-то восстановил? Нет. Никаких предпосылок для того, чтобы с Украиной было иначе», – заявил Рожин.