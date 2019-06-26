Украине просто заткнут рот

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

После переговоров в рамках саммита G20 в японской Осаке следует ожидать продуктивной встречи в «нормандском формате».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это цепь событий, которые будут разворачиваться. Решающие события развернутся после переговоров G20, причем речь идет не только о консультациях. Я не знаю статуса переговоров Трампа и Путина, по всей видимости, речь идет не просто о встрече, но тем не менее, переговоры с Китаем, переговоры лидеров Европы в вопросах Востока – это во многом предопределит логику событий в рамках запроса на стратегический диалог.

Я ожидаю, что уже в ближайшее время после переговоров Трампа и Путина, будущей встречи Зеленского с Трампом, у нас будет достаточно продуктивная нормандская встреча. И если украинская сторона опять будет опираться на ошибочные тезисы, боюсь, что нам просто заткнут рот и будет принуждение к миру», – заявил Ермолаев.