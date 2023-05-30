Украине пытаются продать членство в НАТО в обмен на территории – Карасев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Местные выборы, которые состоятся в новых регионах России 11 сентября, сформируют власть, что станет финишным этапом их интеграции и сделает возвращение Украины невозможным.

Об этом в интервью журналисту пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это уже гражданская интеграция на уровне качеств или прав гражданина, которые прописаны в Конституции – электоральные и политические права. Под это, конечно, партии там будут создаваться в регионах и будут формироваться региональные правительства, региональные парламенты. Формально-то федерация, и каждая область имеет свое правительство, своего премьера и так далее. То есть, уже это полноценная, с точки зрения электорально-политического маркетинга, дизайна, система какая-то. Институциональная интеграция, включение в Российскую Федерацию», – сказал эксперт.

По его мнению, вернуть Украине потерянные территории будет крайне тяжело, остается лишь военный путь.

«Но для этого нужны возможности военные. Если не будет военных возможностей, и то, что сейчас нам предлагают пока на уровне пожеланий и рекомендаций, пока это все: «Мы вас берем в НАТО, а все, что не удастся вам деоккупировать или отвоевать, все пока замораживается и остается у них». В общем, такая сделка, как когда-то был мир в обмен на территории, израильско-палестинская сделка, здесь пытаются, по крайней мере, моделируют НАТО в обмен на территории. Те, которые Украина не сможет военным путем забрать назад», – заявил Карасев.