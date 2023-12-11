Украине ради США придется уступить территории России – американский сенатор

Анатолий Лапин.  
11.12.2023 19:32
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украине придется уступить часть территории России и прекратить войну. Это и в интересах США, которые все глубже погружаются в системный кризис.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил американский сенатор Джеймс Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется уступить часть территории России и прекратить войну. Это и в интересах США,...

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«Мы не можем принимать стратегические решения, основываясь на сказках с суровой моралью. Мы должны выяснить, что отвечает наибольшим интересам Америки. У нас продовольственный кризис, который усугубляется из-за войны в Восточной Европе, у нас энергетический кризис, который угрожает затопить правительства многих стран-союзников в Западной Европе.

В интересах Америки – смириться с тем, что Украине придется уступить часть территории русским. И нам нужно довести эту войну до конца. Вот, что я думаю о великой человеческой трагедии здесь – сотни тысяч невинных восточноевропейцев были убиты в этой войне, конфликте. В наших и их интересах остановить убийство», – заключил Вэнс.

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