На Украине СБУ задержаны две российские чиновницы

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Украина продолжает выискивать и репрессировать жителей Херсона, которые сотрудничали с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ, отчитавшаяся о задержании в Киеве и Одессе двух женщин, которые сотрудничали с Россией в Херсонской области.

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«Среди задержанных – бывшая глава одного из «отделов» созданного агрессором «бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области». На этой должности она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок России, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона. Для этого она сформировала штат «отдела» и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения. Перед увольнением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала «потеряться» среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали», – говорится в сообщении.

Еще одной задержанной оказалась жительница Херсона, которая устроилась работать в организованный Россией Областной пенсионный фонд.

«Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению «рублевой зоны» в регионе. Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте. После освобождения города злоумышленница скрылась в Одессе, где ее задержали контрразведчики СБУ. Во время обысков по месту ее временного проживания обнаружена наличность в российских рублях, которую оккупанты насчитали ей как «зарплату». Обеим фигуранткам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)», – похвастались в СБУ.

Напомним, что Херсонская область в прошлом году стала частью России по итогам референдума. После отступления ВС РФ из Херсона правобережная часть области оказалась под оккупацией киевского режима, начавшего массовые репрессии против тех, кто был лоялен России.