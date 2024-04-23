Украине сейчас выгодно договориться с Россией на нынешних границах – киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
23.04.2024 17:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украине выгодно заключить перемирие с Россией сейчас, когда США возобновляют поставки оружия и финансовой помощи.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине выгодно заключить перемирие с Россией сейчас, когда США возобновляют поставки оружия и финансовой...

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По мнению Балашова, решение Конгресса о выделении Украине 61 миллиарда долларов якобы приближает вероятность такого перемирия.

«Увеличением военных поставок становится более вероятным исход примирения на тех рубежах, на которых сейчас находятся войска. Сегодня истекает срок возможности больше тратить ресурсов для Российской Федерации на украинском фронте. Склонность к тому, чтобы заключить некое перемирие, то есть, перевести горячую фазу в холодную… Высока вероятность, что уже в мае-июне месяце будет достигнуто перемирие. Как раз к Олимпиаде во Франции…», – рассуждает «эксперт».

«Заключение некоего перемирия с оставшимся оружием, которое уже выделено, – это гораздо выгоднее, чем израсходовать оружие, погубить людей и остаться без перемирия. Сейчас с позиции силы лучше идти на переговоры», – утверждает Балашов.

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