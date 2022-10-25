Украине скормили «израильские разведданные» по уничтожению БПЛА «Shahed»

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Новости Украины

Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания беспилотников «Shahed 129».

Об этом сообщает «The New York Times» со ссылкой на свои источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский чиновник, говоря не под запись, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники», – говорится в материале.

Новость подхватили украинские СМИ как «перемогу» и чуть ли не начало пересмотра Израилем своей позиции в отношении поставок вооружений Украине.

Комментируя инфоповод, экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми удивился, какие у Израиля могут быть разведданные в этом направления, которых нет у США.

«Думать-то надо. Какие у нас есть данные? Бороться с «Геранью»? О «Геранях» американцы знают не меньше, чем мы. Какие можно давать разведданные об этом довольно примитивном беспилотнике? Впервые этот беспилотник давно был разработан в США. Иранцы его посадили, скопировали и стали производить. Он примерно того же возраста, как беспилотник, патент которого поставили в российскую армию, на которых летает Россия», – сказал Кедми в эфире «Россия-1».

«Основной беспилотник российской армии – это израильский патент, который был передан в 2009 или 2010 году. С тех пор нам американцы запретили их передавать, а то бы у вас были лучше беспилотники», – добавил эксперт.