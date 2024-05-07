Украине советуют подождать еще пять лет, пока экономика России «разваливается»

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Российская экономика оказалась слишком большой, поэтому Украине следует повременить со своей победой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Становится ли Россия экономически слабее? Дело в том, что Россия – это огромная страна. Ее проседание может занять 5 лет. И она не сильно так начинает проседать. Ну да, скажем на 10-20 процентов она просела, но эти 10-20 процентов… Чтобы очень сильно ударить по России, это 3-5 лет», – сказал Рустамзаде.

«Вот как вам американцы недодают, вот так и Китай России не будет додавать необходимое количество, чтобы Россия смогла воспрянуть, увеличить свои возможности», – добавил он.