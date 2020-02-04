Украине срочно нужен закон о западной деоккупации и иностранных агентах – юрист

04.02.2020, Киев, Игорь Петров

Ответственный украинский парламент должен в первую очередь принять закон, запрещающий иностранцам контролировать украинские госпредприятия и обязывающий любых лиц, получающих финансирование из иностранных фондов, получать статус иностранного агента.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас обдумываю концепцию и нормы закона об иностранных агентах и деоккупации. Вот закон, над которым я морально и физически работаю, потому что считаю, что это самый основной закон, который должен принять ответственный украинский парламент.

Я уверена, что с учетом того, что абсолютно все государственные предприятия контролируются иностранцами, стратегически важные государственные предприятия, с 2017 года, что не принесло Украине, мягко говоря, ничего хорошего, что все государственные органы контролируются выкормышами, агентами иностранных разведок, транснациональных корпораций, иностранных государств, фондов и так далее.

То есть, фактически власть принадлежит людям не связывающим себя с украинцами, людям, которые зарабатывают на Украине большой временный спекулятивный капитал, – этим людям должен быть запрещен доступ к государственной службе, государственным предприятиям, государственным активам, к возможностям избираться, в том числе, даже в сельсовет, и так далее.

Более того, их представители, которые получают гранты, при их цитировании в любом средстве массовой информации, должны титроваться так: «Иван Николаев, экономист, иностранный агент». Реестр таких агентов, то есть лиц которые обучались и оплачивались иностранным капиталом, должен вести Минюст. Так как он ведется в США, это известный закон Фара.

И зритель точно должен знать, что перед ним выступает не совсем эксперт, перед ним выступает лицо, которое сотрудничает с фондом Сороса, например, или с другой транснациональной корпорацией, и понимать это, честно знать об этом.

Я считаю, что то, что они творят в государстве, заслуживает деоккупации. То, что произошло – это оккупация, настоящая оккупация. Назовите мне сферу (кроме сельсоветов и райсоветов), которая не контролируется «соросятней»?

«Укроборонпром», самые крупнейшие предприятия от «Нафтогаза» до всего остального – везде сидят в набсоветах представители. Сказать бы, что «варяги» принесли нам счастье, деньги, инвестиции, развитие, науку – сложно.

Экономика Украины находится в, мягко говоря, не очень хорошем состоянии. Поэтому хватит на нас зарабатывать, хватит служить своим иностранным донорам. Вы выбрали такой путь – получайте миллиарды там миллионы, служите, но не влияйте на украинскую политику.

Потому что это вопрос государственной безопасности и суверенитета. Я считаю, что этот закон самый важный», – заключила юрист.