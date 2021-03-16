Украине не суждено отмечать день «возвращения» Крыма

16.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина будет пожизненно отмечать день «оккупации» Крыма.

Об этом, выступая на торжественном собрании, посвященному 7-й годовщине воссоединения полуострова с Россией заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские власти, вы видите, принимают решение, отмечают день «оккупации». Могу сказать – отмечать они его будут всегда, без вариантов даже. При этом, хочу заметить, что украинский народ нам не враг и никогда жители Украины для нас врагами не будут. Надеюсь, что после того, как руководство в Украине сменится, курс на сближение наши страны займут неизменный», – заявил Аксенов.

Слова Аксенова в своей поздравительной речи подтвердил председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.

«Сегодня нелепо звучат заявления украинских властей о возможном возвращении Крыма под юрисдикцию Киева. Это невозможно. А все попытки убедить в обратном – не более, чем политические спекуляции и обман. Крым – это Россия. Теперь уже навсегда», – считает Киселев.