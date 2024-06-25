«Украине связали руки»: террористу Пономареву мало удара по Севастополю

Вадим Москаленко.  
25.06.2024 09:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Разрешения американцев бить ракетами ATACMS вглубь территории России на 300 километров недостаточно.

Об этом на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров заявил экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрешения американцев бить ракетами ATACMS вглубь территории России на 300 километров недостаточно. Об этом...

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«Украина испытывает острейший дефицит ресурсов. Она не может нарастить собственное военное производство, потому что вся страна простреливается. И плюс ко всему прочему, острый энергетический дефицит, не дающий наращивать производственные мощности. Украина сталкивается с ограничением мобилизационного потенциала. Бюджет остродефицитен, и зависит от западной помощи. И энергетический кризис влияет также и на общество», – сказал Пономарев.

«И Запад накладывает на Украину ограничения – не стреляйте, мы поставляем вам оружие, но Россию не трогайте. И в Вашингтоне злятся, когда я говорю, что НАТО стоит на охране не Украины, а России. Путин чувствует себя спокойно, потому что знает, что НАТО будет держать Украину за руки. То, что сейчас позиция смягчилась, это прекрасно, хорошо и очень позитивно. Но если мы посмотрим на карту, там сняты ограничения по применению «АТАКМС», это максимум 300 км радиус действия. Это значит, что всё равно все основные производственные и военно-промышленные центры вне зоны досягаемости», – заявил экстремист.

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