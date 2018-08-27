Украине удалось подгадить российской военной авиации

27.08.2018, Москва, Елена Острякова

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страдает от «украинских санкций».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военный эксперт Михаил Ходоренок.

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«Как ни странно, санкционное давление есть и со стороны наших бывших братьев – Украины. Значительное число комплектующих на нашем вооружении, даже современном, например, стратегических бомбардировщиках достаточно много украинских комплектующих», – сказал Ходоренок.

По оценке эксперта, полностью отказаться от украинских комплектующих российский ОПК в ближайшее время не сможет.

«Многие из этих машин изготовлены на основе замыслов 60-х годов и технологий 70-х. Если это активно импортозамещать, мы сами себя отбросим на несколько десятков лет. В авиации такие законы: если на самолете надо менять какой-то блок или звено, оно должно быть заменено на точно такое же», – сказал Ходоренок.